Під час виконання громадських робіт працівник захворів: що з лікарняними

На працівників, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру, поширюється загальнообов’язкове держсоцстрахування, вони є застрахованими особами і мають право на лікарняні

Стало відомо, якщо під час виконання тимчасових або громадських робіт працівник захворіє, то чи потрібно оплачувати такий листок непрацездатності.

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці відповідає: так, потрібно оплачувати.

Адже на працівників, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру, поширюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування, вони є застрахованими особами і мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності з урахуванням їхнього страхового стажу.

Раніше у ПФУ уточнили розмір лікарняних працівникам резидента Дія Сіті.

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