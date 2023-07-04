Во время выполнения общественных работ работник заболел: связанные с больничными

На работников, вовлеченных в общественные и другие работы временного характера, распространяется общеобязательное госсоцстрахование, они являются застрахованными лицами и имеют право на больничные

Стало известно, если во время выполнения временных или общественных работ работник заболеет, нужно оплачивать такой листок нетрудоспособности.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда отвечает: да, нужно оплачивать.

Ведь на работников, привлеченных к общественным и другим работам временного характера, распространяется общеобязательное государственное социальное страхование, они застрахованные лица и имеют право на пособие по временной нетрудоспособности с учетом их страхового стажа.

Ранее в ПФУ уточнили размер больничных работникам резидента Дейя Сити.

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