Экс-работники банка «Аркада» предстанут перед судом за растрату 16 млн грн

Бывшие должностные лица растратили средства Фондов финансирования строительства путем злоупотребления служебным положением — прокуратура.

Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех бывших должностных лиц АО АКБ «АРКАДА», которые в составе организованной группы совершили растрату средств Фондов финансирования строительства путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что в период 2017-2018 годов директор департамента АО АКБ «АРКАДА» в сговоре с двумя другими должностными лицами банка организовали незаконную схему растраты денежных средств доверителей фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика».

Под видом рекламной акции «Вместе дешевле» участники схемы привлекли средства подставного лица для приобретения 73 квартир в ЖК «Эврика» и «Патриотика» по заниженной стоимости.

После невыполнения подставным доверителем условий акции чиновники вернули ему денежные средства за приобретенные квартиры, однако уже по их рыночной стоимости.

Незаконными действиями должностных лиц банка добросовестным доверителям Фондов финансирования строительства ЖК «Эврика» и «Патриотика» нанесен ущерб на сумму более 16 млн гривен», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в рамках следствия обеспечено возмещение указанного ущерба в полном объеме.

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