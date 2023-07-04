Експосадовці банку «Аркада» постануть перед судом за розтрату 16 млн грн

Колишні посадовці вчинили розтрату коштів Фондів фінансування будівництва шляхом зловживання службовим становищем — прокуратура.

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох колишніх службових осіб АТ АКБ «АРКАДА», які у складі організованої групи вчинили розтрату коштів Фондів фінансування будівництва шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

«Встановлено, що у період 2017-2018 років директор департаменту АТ АКБ «АРКАДА» у змові з двома іншими посадовими особами банку організували незаконну схему розтрати грошових коштів довірителів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика».

Під виглядом рекламної акції «Разом дешевше» учасники схеми залучили кошти підставної особи для придбання 73 квартир у ЖК «Еврика» та «Патріотика» за заниженою вартістю.

Після невиконання підставним довірителем умов акції посадовці повернули йому кошти за придбані квартири, однак вже за їх ринковою вартістю.

Незаконними діями службовців банку добросовісним довірителям Фондів фінансування будівництва ЖК «Еврика» та «Патріотика» завдано збитків на суму понад 16 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що у межах слідства забезпечено відшкодування вказаних збитків у повному обсязі.

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