Оприлюднено список компаній, чиї компоненти є в іранських дронах-камікадзе

Безпілотники, які використовує росія, виготовлені із великої кількості західних компонентів.

Експерти встановили перелік західних компаній, чиї компоненти використовуються при виробництві іранських дронів-камікадзе, якими рф продовжує атакувати Україну. Про це йдеться у звіті, який опублікувала «Незалежна антикорупційна комісія» (НАКО).

«Цілями атак були житлові будинки, електростанції, підприємства, школа і дитячий літній табір. У кожному випадку в звіті розглядається контекст атаки, наявність військових об'єктів або активність поблизу від цілі», – повідомляє НАКО.

Експерти наголошують, що армія рф цілеспрямовано використовувала дрони для атак проти цивільного населення та інфраструктури.

Безпілотники, які використовує росія, виготовлені із великої кількості західних компонентів.

До них входять наступні компанії:

Adesto Technologies (США);

Analog Devices (США);

Freescale (США);

Hemisphere (США);

Hitec USA Group (США);

International Rectifier (США);

Marvell Technology (США);

Maxim Integrated (США);

Micrel Semiconductor (США);

Micron Technology (США);

Texas Instruments (США);

Murata Manufacturing (Японія);

Tallysman (Канада);

STMicroelectronics (Швейцарія).

У антикорупційній комісії зазначили, що усім цим компаніям відправили запити з проханням озвучити свою позицію за цими фактами.

«Частина з них відповіли, засудивши російське вторгнення і запевнивши, що спробують посилити контроль за поставками своєї електроніки», - йдеться у повідомленні.

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