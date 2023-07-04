Обнародован список компаний, чьи компоненты есть в иранских дронах-камикадзе

Беспилотники, используемые россией, изготовлены из большого количества западных компонентов.

Эксперты установили перечень западных компаний, чьи компоненты используются при производстве иранских дронов-камикадзе, которыми рф продолжает атаковать Украину. Об этом говорится в отчете, опубликованном «Независимой антикоррупционной комиссией» (НАКО).

«Целями атак были жилые дома, электростанции, предприятия, школа и детский летний лагерь. В каждом случае в отчете рассматривается контекст атаки, наличие военных объектов или активность вблизи цели», – сообщает НАКО.

Эксперты отмечают, что армия рф целенаправленно использовала дроны для атак против гражданского населения и инфраструктуры.

Беспилотники, используемые россией, изготовлены из большого количества западных компонентов.

В них входят следующие компании:

Adesto Technologies (США);

Analog Devices (США);

Freescale (США);

Hemisphere (США);

Hitec USA Group (США);

International Rectifier (США);

Marvell Technology (США);

Maxim Integrated (США);

Micrel Semiconductor (США);

Micron Technology (США);

Texas Instruments (США);

Murata Manufacturing (Япония);

Tallysman (Канада);

STMicroelectronics (Швейцария).

В антикоррупционной комиссии отметили, что всем этим компаниям было отправлено запросы с просьбой озвучить свою позицию по этим фактам.

«Часть из них ответили, осудив российское вторжение и заверив, что попытаются усилить контроль над поставками своей электроники», - говорится в сообщении.

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