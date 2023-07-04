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Обнародован список компаний, чьи компоненты есть в иранских дронах-камикадзе

22:22, 4 июля 2023
Беспилотники, используемые россией, изготовлены из большого количества западных компонентов.
Обнародован список компаний, чьи компоненты есть в иранских дронах-камикадзе
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Эксперты установили перечень западных компаний, чьи компоненты используются при производстве иранских дронов-камикадзе, которыми рф продолжает атаковать Украину. Об этом говорится в отчете, опубликованном «Независимой антикоррупционной комиссией» (НАКО).

«Целями атак были жилые дома, электростанции, предприятия, школа и детский летний лагерь. В каждом случае в отчете рассматривается контекст атаки, наличие военных объектов или активность вблизи цели», – сообщает НАКО.

Эксперты отмечают, что армия рф целенаправленно использовала дроны для атак против гражданского населения и инфраструктуры.

Беспилотники, используемые россией, изготовлены из большого количества западных компонентов.

В них входят следующие компании:

  • Adesto Technologies (США);
  • Analog Devices (США);
  • Freescale (США);
  • Hemisphere (США);
  • Hitec USA Group (США);
  • International Rectifier (США);
  • Marvell Technology (США);
  • Maxim Integrated (США);
  • Micrel Semiconductor (США);
  • Micron Technology (США);
  • Texas Instruments (США);
  • Murata Manufacturing (Япония);
  • Tallysman (Канада);
  • STMicroelectronics (Швейцария).

В антикоррупционной комиссии отметили, что всем этим компаниям было отправлено запросы с просьбой озвучить свою позицию по этим фактам.

«Часть из них ответили, осудив российское вторжение и заверив, что попытаются усилить контроль над поставками своей электроники», - говорится в сообщении.

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