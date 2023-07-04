Обнародован список компаний, чьи компоненты есть в иранских дронах-камикадзе

Эксперты установили перечень западных компаний, чьи компоненты используются при производстве иранских дронов-камикадзе, которыми рф продолжает атаковать Украину. Об этом говорится в отчете, опубликованном «Независимой антикоррупционной комиссией» (НАКО).
«Целями атак были жилые дома, электростанции, предприятия, школа и детский летний лагерь. В каждом случае в отчете рассматривается контекст атаки, наличие военных объектов или активность вблизи цели», – сообщает НАКО.
Эксперты отмечают, что армия рф целенаправленно использовала дроны для атак против гражданского населения и инфраструктуры.
Беспилотники, используемые россией, изготовлены из большого количества западных компонентов.
В них входят следующие компании:
- Adesto Technologies (США);
- Analog Devices (США);
- Freescale (США);
- Hemisphere (США);
- Hitec USA Group (США);
- International Rectifier (США);
- Marvell Technology (США);
- Maxim Integrated (США);
- Micrel Semiconductor (США);
- Micron Technology (США);
- Texas Instruments (США);
- Murata Manufacturing (Япония);
- Tallysman (Канада);
- STMicroelectronics (Швейцария).
В антикоррупционной комиссии отметили, что всем этим компаниям было отправлено запросы с просьбой озвучить свою позицию по этим фактам.
«Часть из них ответили, осудив российское вторжение и заверив, что попытаются усилить контроль над поставками своей электроники», - говорится в сообщении.
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