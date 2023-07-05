Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін розблокував роботу Комісії регулювання азартних ігор

Кабінет міністрів призначив нового члена комісії з питань регулювання азартних ігор таким чином розблокувавши роботу регулятора.

Судді отримали доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно

В Електронному кабінеті судді тепер є можливість отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Стало відомо, коли депутати розблокують підписання закону про скасування 2% податку для бізнесу

Верховна Рада наступного тижня розгляне блокуючі постанови до закону про скасування 2% податку для бізнесу і найімовірніше провалить їх, що дозволить підписати документ Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та Президентом України Володимиром Зеленським.

ВАКС залишив Насірова під вартою та не змінив розмір застави

Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання захисників підозрюваного в отриманні хабара колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова та не змінив розмір застави після внесення якої він вийде з СІЗО

Станіслав Кравченко пояснив, чи буде скликано Пленум для надання висновку на законопроект щодо перевірки суддів Верховного Суду

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко про законопроект щодо перевірки суддів Верховного Суду: якщо до ВС надійде законопроект для надання висновків, то Пленум буде скликаний.

  1. В Україні

За хабаря обіцяв вплинути на начальника медчастини: на Вінниччині викрито псевдоконтррозвідника СБУ

20:00, 5 липня 2023
На Вінниччині чоловік за хабаря обіцяв військовому вплинути на начальника медчастини.
За хабаря обіцяв вплинути на начальника медчастини: на Вінниччині викрито псевдоконтррозвідника СБУ
Фото: gp.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Вінниччині чоловік за хабаря обіцяв військовому посприяти у переведенні його на стаціонарне лікування до медичного закладу. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, громадянин, видаючи себе за контррозвідника СБУ, пообіцяв військовослужбовцю вплинути на начальника медичної частини Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону для прийняття рішення про переведення його на стаціонарне лікування до цього медичного закладу.

За свою послугу чоловік зажадав 3000 доларів США.

Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника після одержання другої частини траншу. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Невідома
    Тетяна Невідома
    член Ради суддів України, суддя Київського апеляційного суду
  • Олександр Пасенюк
    Олександр Пасенюк
    суддя Конституційного Суду України у 2011-2016 рр., Президент ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів»