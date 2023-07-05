За хабаря обіцяв вплинути на начальника медчастини: на Вінниччині викрито псевдоконтррозвідника СБУ

На Вінниччині чоловік за хабаря обіцяв військовому вплинути на начальника медчастини.

Фото: gp.gov.ua

На Вінниччині чоловік за хабаря обіцяв військовому посприяти у переведенні його на стаціонарне лікування до медичного закладу. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, громадянин, видаючи себе за контррозвідника СБУ, пообіцяв військовослужбовцю вплинути на начальника медичної частини Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону для прийняття рішення про переведення його на стаціонарне лікування до цього медичного закладу.

За свою послугу чоловік зажадав 3000 доларів США.

Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника після одержання другої частини траншу. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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