За взятку обещал повлиять на начальника медчасти: в Винницкой области разоблачен псевдоконтрразведчик СБУ

В Винницкой области мужчина за взятки обещал военному повлиять на начальника медчасти.

Фото: gp.gov.ua

В Винницкой области мужчина за взятки обещал военному посодействовать в переводе его на стационарное лечение в медицинское учреждение. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, гражданин, выдавая себя за контрразведчика СБУ, пообещал военнослужащему повлиять на начальника медицинской части Военно-медицинского клинического центра Центрального региона для принятия решения о переводе его на стационарное лечение в это медицинское учреждение.

За свою услугу мужчина потребовал 3000 долларов США.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника после получения второй части транша. На сегодня решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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