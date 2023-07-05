На разработчиков чат-бота ChatGPT подали в суд за кражу личных данных

Иск против OpenAI включает претензии о вторжении в частную жизнь, воровстве, незаконном обогащении и игнорировании закона об электронных коммуникациях.

В США подали коллективный иск против разработчика чат-бота ChatGPT, компании OpenAI, за незаконное использование частной информации о пользователях для обучения искусственного интеллекта (ИИ), передает digiday.com.

Истцы утверждают, что компания нарушила законы о конфиденциальности, «тайно извлекая данные из интернета».

При этом количество пострадавших «исчисляется сотнями миллионов» пользователей, включая детей.

Разработчиков также обвинили в нарушении соглашений об условиях обслуживания, государственных и федеральных постановлений о конфиденциальности и собственности. Иск включает претензии о вторжении в частную жизнь, воровстве, незаконном обогащении и игнорировании закона об электронных коммуникациях.