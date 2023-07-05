Japan Airlines запускает услугу для тех, кто привык брать в путешествие много вещей

Японская авиакомпания позволит пассажирам арендовать одежду для того, чтобы они брали с собой меньше багажа.

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Japan Airlines протестирует новую услугу проката одежды. Путешественникам предоставят возможность арендовать комплект одежды, чтобы помочь уменьшить их багаж. Об этом сообщает Business Insider.

Так, пассажиры смогут брать с собой меньше вещей, и вместо этого заказать в прокат до девяти предметов использованной одежды стоимостью до 48 долларов на срок до двух недель.

Это включает сочетание верха, низа и верхней одежды. Каждый выбор нарядов фильтруется по сезону, возможности и размеру — цены начинаются от $28 долларов за пять предметов.

Арендованную одежду затем можно доставить в отель или Airbnb по прибытии в Японию.

В компании объяснили, что идея услуги состоит в том, что, путешествуя с легким грузом, клиенты помогут сократить выбросы топлива, углекислого газа и сделать свое путешествие более экологичным.

Данная услуга будет действовать с июля этого года по август 2024 года.

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