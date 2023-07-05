Экс-генпрокурор Юрий Луценко уходит из армии из-за инвалидности

По словам Юрия Луценко, ВВК установила ему инвалидность.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Экс-глава МВД и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что уже не будет служить в армии, потому что военная врачебная комиссия (ВЛК) установила ему инвалидность. Об этом он написал на своей странице в Facebook

«Киев, Николаевщина, Бахмут. Честь было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима - военная врачебная комиссия установили инвалидность, что привело к приказу о снятии с воинского учета», - написал он.

Луценко не сообщил характер инвалидности. По его словам, теперь он собирается «приближать победу в качестве волонтера».

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