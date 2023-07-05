Ексгенпрокурор Юрій Луценко йде з армії через інвалідність

За словами Юрія Луценка, ВЛК встановила йому інвалідність.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Ексголова МВС та колишній генеральный прокурор України Юрій Луценко повідомив, що вже не буде служити в армії, бо військова лікарська комісія (ВЛК) встановила йому інвалідність. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook

«Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна - військова лікарська комісія встановили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку», - написав він.

Луценко не повідомив про характер інвалідності. За його словами, тепер він збирається «наближати перемогу в якості волонтера».

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