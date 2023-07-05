Нацбанк пока не штрафовал банки и обменники за отказ принимать «старые» доллары

Национальный банк пока не штрафовал банки и обменные пункты за отказ принимать «старые» доллары. Об этом во время заседания комитета по налоговой и таможенной политике заявил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Олейник.
По его словам, проблемные вопросы «по старым долларам» «решались в рабочем порядке».
«Никаких санкций не применялось», - отметил Олейник
В то же время, замглавы Нацбанка отметил, что начались проверки обменных пунктов по итогам которых могут быть приняты санкции в отношении финансовых учреждений. Олийнык напомнил, что за это Нацбанк имеет право оштрафовать обменник или лишить лицензии.
На реплику о том, почему Нацбанк не планирует проверки банков в связи с отказом принимать «старые» доллары, заместитель председателя правления НБУ Дмитрий Олейник отметил, что большинство жалоб касается обменников.
«По банкам 1-3 жалобы, Остальные – небанк», - отметил Олейник
Говоря о ситуации с приемом «старых» долларов, замглавы Нацбанка Юрий Гелетий подтвердил, что есть единичные случаи отказа банков принимать «изношенные» доллары.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Нацбанк обязал банки и обменники принимать старые или изношенные банкноты.
Автор Ярослав Конощук
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.