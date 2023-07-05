Japan Airlines запускає послугу для тих, хто звик брати у подорож багато речей

Японська авіакомпанія надасть можливість пасажирам орендувати одяг для того, щоб вони брали з собою менше багажу.

Фото: Getty Images

Japan Airlines протестує нову послугу прокату одягу. Мандрівникам нададуть можливість орендувати комплект одягу, щоб допомогти зменшити їх багаж. По це повідомляє Business Insider.

Так, пасажири зможуть брати з собою менше речей, а натомість замовити у прокат до дев’яти предметів вживаного одягу вартістю до 48 доларів на термін до двох тижнів.

Це включає поєднання верху, низу і верхнього одягу. Кожен вибір нарядів фільтрується за сезоном, нагодою та розміром — ціни починаються від $28 доларів за пʼять предметів.

Орендований одяг потім можна доставити в готель або на Airbnb після прибуття в Японію.

У компанії пояснили, що ідея послуги полягає в тому, що, подорожуючи з легким вантажем, клієнти допоможуть скоротити викиди палива, вуглекислого газу і зробити свою подорож більш екологічною.

Зазначається, що дана послуга діятиме з липня цього року до серпня 2024 року.

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