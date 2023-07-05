На розробників чат-бота ChatGPT подали до суду за крадіжку особистих даних

Позов проти OpenAI включає претензії про вторгнення у приватне життя, крадіжці, незаконному збагаченні та ігноруванні закону про електронні комунікації.

У США подали колективний позов проти розробника чат-бота ChatGPT, компанії OpenAI, за незаконне використання приватної інформації про користувачів для навчання штучного інтелекту (ШІ), повідомляє digiday.com.

Позивачі стверджують, що компанія порушила закони про конфіденційність, «таємно витягуючи дані з Інтернету».

При цьому кількість постраждалих «обчислюється сотнями мільйонів користувачів», включаючи дітей.

Розробників також звинуватили у порушенні угод про умови обслуговування, державні та федеральні постанови про конфіденційність та власність. Позов включає претензії про вторгнення у приватне життя, крадіжці, незаконному збагаченні та ігноруванні закону про електронні комунікації.

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