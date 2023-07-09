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  1. В Україні

Інших «сюрпризів» не буде, — Марченко прокоментував повернення довоєнних податків

15:16, 9 липня 2023
Останні зміни, які були прийняті згідно з законопроєктом №8401 відновили практично всі норми, які діяли до війни.
Інших «сюрпризів» не буде, — Марченко прокоментував повернення довоєнних податків
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Україна повернулась до довоєнної системи оподаткування. Останні зміни відновили практично всі норми, що діяли до війни. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

«Ми повернулись до довоєнної системи оподаткування, найближчим часом інших «сюрпризів» не буде», - заявив Марченко.

За його словами, останні зміни, які були прийняті згідно з законопроєктом №8401 відновили практично всі норми, які діяли до війни.

«Останні зміни - повернення до довоєнної системи оподаткування фізичних та юридичних осіб. Найближчим часом закон вступить в силу», - розповів Марченко.

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