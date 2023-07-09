Інших «сюрпризів» не буде, — Марченко прокоментував повернення довоєнних податків

Україна повернулась до довоєнної системи оподаткування. Останні зміни відновили практично всі норми, що діяли до війни. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону.
«Ми повернулись до довоєнної системи оподаткування, найближчим часом інших «сюрпризів» не буде», - заявив Марченко.
За його словами, останні зміни, які були прийняті згідно з законопроєктом №8401 відновили практично всі норми, які діяли до війни.
«Останні зміни - повернення до довоєнної системи оподаткування фізичних та юридичних осіб. Найближчим часом закон вступить в силу», - розповів Марченко.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.