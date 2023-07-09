Інших «сюрпризів» не буде, — Марченко прокоментував повернення довоєнних податків

Останні зміни, які були прийняті згідно з законопроєктом №8401 відновили практично всі норми, які діяли до війни.

Україна повернулась до довоєнної системи оподаткування. Останні зміни відновили практично всі норми, що діяли до війни. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

«Ми повернулись до довоєнної системи оподаткування, найближчим часом інших «сюрпризів» не буде», - заявив Марченко.

За його словами, останні зміни, які були прийняті згідно з законопроєктом №8401 відновили практично всі норми, які діяли до війни.

«Останні зміни - повернення до довоєнної системи оподаткування фізичних та юридичних осіб. Найближчим часом закон вступить в силу», - розповів Марченко.

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