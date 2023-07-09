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  1. В Україні

Як захистити себе у випадку підвищеного рівня радіації: корисні поради

14:37, 9 липня 2023
Українцям розповіли, що робити у разі підвищення рівня радіації.
Як захистити себе у випадку підвищеного рівня радіації: корисні поради
Фото: gazetapo.lviv.ua
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіло, як захистити себе в разі підвищеного рівня радіації. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Якщо повідомлення про радіоактивне забруднення застало вас на вулиці:

Негайно пройдіть у найближче приміщення. Найкраще обрати укриття або підвал. Щоб убезпечити органи дихання, прикрийте ніс і рот рушником, хусткою або вдягніть медичну маску.

Якщо повідомлення про радіоактивне забруднення застало вас вдома:

Закрийте всі вікна, двері та вентиляційні отвори. Не підходьте до них без нагальної потреби та не виходьте на вулицю. Вимкніть кондиціонер та обігрівачі. Вдягніть маску або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.

Варто обов’язково слідкувати за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, органів місцевої влади та беззастережно виконувати їхні інструкції та рекомендації.

Нагадаємо, що 4 липня Збройні Сили України повідомили про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території ЗАЕС.

У МОЗ розповіли, що має бути в тривожній валізці на випадок теракту на ЗАЕС. 

МАГАТЕ запросило у росіян доступ до дахів реакторів ЗАЕС. Але, як стало відомо, 8 липня, експерти отримали більше доступу до об’єктів Запорізької АЕС, но поки без доступу до дахів будівель станції. 

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