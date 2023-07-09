Як захистити себе у випадку підвищеного рівня радіації: корисні поради

Українцям розповіли, що робити у разі підвищення рівня радіації.

Фото: gazetapo.lviv.ua

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіло, як захистити себе в разі підвищеного рівня радіації. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Якщо повідомлення про радіоактивне забруднення застало вас на вулиці:

Негайно пройдіть у найближче приміщення. Найкраще обрати укриття або підвал. Щоб убезпечити органи дихання, прикрийте ніс і рот рушником, хусткою або вдягніть медичну маску.

Якщо повідомлення про радіоактивне забруднення застало вас вдома:

Закрийте всі вікна, двері та вентиляційні отвори. Не підходьте до них без нагальної потреби та не виходьте на вулицю. Вимкніть кондиціонер та обігрівачі. Вдягніть маску або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.

Варто обов’язково слідкувати за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, органів місцевої влади та беззастережно виконувати їхні інструкції та рекомендації.

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