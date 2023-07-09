Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Депутати готуються схвалити законопроєкт про можливість майбутнім водіям вивчати теорію без автошколи

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав у другому читанні законопроєкт, яким пропонується дозволити майбутнім водіям самостійно опановувати теоретичну частину іспиту «на права» .

Інститут судових експертиз імені Бокаріуса закупав продукцію російських виробників, - новий керівник Інституту проводить перевірку

Факт закупівлі виявлено під час моніторингу діяльності колишнього очільника Олександра Клюєва, який зараз проводить новий керівник Інституту Сергій Тюлєнєв.

Відновити дисциплінарні повноваження ВРП поки що не вдається – що відомо

У Верховній Раді підозрюють, що іноземні посольства та проекти допомоги блокують відновлення розгляду скарг на суддів.

Машина часу: Денис Маслов запозичив норму щодо заборони зловживання правами із законопроекту Петра Порошенка

Покарання адвокатів у кримінальному процесі за подання безпідставних відводів суддям та неявки вже було прописане у законопроекті Петра Порошенка 2018 року, і ці положення фактично дублюються у проекті Дениса Маслова.

У Верховному Суді прокоментували законодавчі ідеї щодо покарання адвокатів за зловживання правами у процесі

Зловживання правами у процесі є проблемою, але формувати етичну основу поведінки для адвокатів має сама адвокатура, - голова ВС.

  1. Суспільство
  2. / У світі

Google тестує чат-бот Med-PaLM 2 на основі штучного інтелекту, який відповідатиме на медичні запитання

14:18, 9 липня 2023
Google робить ставку на те, що його технологія медичного чат-бота під назвою Med-PaLM 2 буде кращою для ведення розмов на тему охорони здоров’я, ніж алгоритми звичайного чат-бота.
Google тестує чат-бот Med-PaLM 2 на основі штучного інтелекту, який відповідатиме на медичні запитання
Фото: linkedin.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Компанія Google тестує програму штучного інтелекту Med-PaLM 2, навчену експертно відповідати на медичні запитання. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Популярність ChatGPT, чат-бота, який працює на базі штучного інтелекту, ініціював перші експерименти у системі охорони здоров’я по всьому США з використання базової технології для догляду за пацієнтами.

Google робить ставку на те, що його технологія медичного чат-бота під назвою Med-PaLM 2 буде кращою для ведення розмов на тему охорони здоров’я, ніж алгоритми звичайного чат-бота.

Компанія почала тестування системи з клієнтами лікарні Mayo Clinic.

 Med-PaLM 2 можна використовувати для отримання відповідей на медичні запитання. Також його можна використовувати для виконання таких завдань, як-от узагальнення документів або організація пакетів даних про здоров’я.

Медичні лідери та фахівці з етики заявили, що хоча генеративний штучний інтелект може трансформувати медицину, пацієнтам потрібно повідомляти про будь-які нові способи використання даних про їхнє здоров’я, а нові інструменти потрібно оцінювати в міру їх впровадження.

Алгоритми штучного інтелекту вже використовуються в лікарнях, наприклад, для прогнозування захворювань серця за допомогою електрокардіограм пацієнтів. Інструменти генеративного штучного інтелекту також несуть певні ризики, оскільки їх можна використовувати для отримання авторитетних відповідей на медичні запитання, що впливають на пацієнтів у спосіб, який лікарі не схвалять.

Керівництво Google заявило, що клієнти, які тестують Med-PaLM 2, збережуть контроль над своїми даними у зашифрованих налаштуваннях, недоступних для технологічної компанії, і програма не поглинатиме жодних із цих даних.

Google може дозволити компаніям охорони здоров’я створювати власні версії Med-PaLM 2, використовуючи записи пацієнтів та інші дані, але наразі це неможливо.

Речниця Google відмовилася сказати, коли програма стане доступною для клієнтів або широкої громадськості.

У квітні Google повідомила співробітникам, що модель штучного інтелекту, якій довіряють як медичному асистенту, може «бути надзвичайно цінною в країнах, де доступ до лікарів обмежений».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва