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Google тестирует чат-бот Med-PaLM 2 на основе искусственного интеллекта, который будет отвечать на медицинские вопросы

14:18, 9 июля 2023
Google делает ставку на то, что его технология медицинского чат-бота под названием Med-PaLM 2 будет лучше для ведения разговоров на тему здравоохранения, чем алгоритмы обычного чат-бота.
Google тестирует чат-бот Med-PaLM 2 на основе искусственного интеллекта, который будет отвечать на медицинские вопросы
Фото: linkedin.com
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Компания Google тестирует программу искусственного интеллекта Med-PaLM 2, обученную экспертно отвечать на медицинские вопросы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Популярность ChatGPT, чат-бота, работающий на базе искусственного интеллекта, инициировал первые эксперименты в системе здравоохранения по всему США по использованию базовой технологии по уходу за пациентами.

Google делает ставку на то, что его технология медицинского чат-бота под названием Med-PaLM 2 будет лучше для ведения разговоров на тему здравоохранения, чем алгоритмы обычного чат-бота.

Компания приступила к тестированию системы с клиентами больницы Mayo Clinic.

 Med-PaLM 2 можно использовать для получения ответов на медицинские вопросы. Также его можно использовать для выполнения таких задач, как обобщение документов или организация пакетов данных о здоровье.

Медицинские лидеры и специалисты по этике заявили, что хотя генеративный искусственный интеллект может трансформировать медицину, пациентам нужно сообщать о новых способах использования данных об их здоровье, а новые инструменты нужно оценивать по мере их внедрения.

Алгоритмы искусственного интеллекта уже используются в больницах, например для прогнозирования заболеваний сердца с помощью электрокардиограмм пациентов. Инструменты генеративного искусственного интеллекта также несут определенные риски, поскольку их можно использовать для получения авторитетных ответов на медицинские вопросы, влияющие на пациентов способом, который врачи не одобрят.

Руководство Google заявило, что клиенты, тестирующие Med-PaLM 2, сохранят контроль над своими данными в зашифрованных настройках, недоступных для технологической компании, и программа не будет поглощать ни одну из этих данных.

Google может позволить компаниям здравоохранения создавать собственные версии Med-PaLM 2, используя записи пациентов и другие данные, но это невозможно.

Пресс-секретарь Google отказалась сказать, когда приложение станет доступным для клиентов или широкой общественности.

В апреле Google сообщила сотрудникам, что модель искусственного интеллекта, которой доверяют как медицинскому ассистенту, может быть «чрезвычайно ценной в странах, где доступ к врачам ограничен».

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