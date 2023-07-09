Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Депутати готуються схвалити законопроєкт про можливість майбутнім водіям вивчати теорію без автошколи

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав у другому читанні законопроєкт, яким пропонується дозволити майбутнім водіям самостійно опановувати теоретичну частину іспиту «на права» .

Інститут судових експертиз імені Бокаріуса закупав продукцію російських виробників, - новий керівник Інституту проводить перевірку

Факт закупівлі виявлено під час моніторингу діяльності колишнього очільника Олександра Клюєва, який зараз проводить новий керівник Інституту Сергій Тюлєнєв.

Відновити дисциплінарні повноваження ВРП поки що не вдається – що відомо

У Верховній Раді підозрюють, що іноземні посольства та проекти допомоги блокують відновлення розгляду скарг на суддів.

Машина часу: Денис Маслов запозичив норму щодо заборони зловживання правами із законопроекту Петра Порошенка

Покарання адвокатів у кримінальному процесі за подання безпідставних відводів суддям та неявки вже було прописане у законопроекті Петра Порошенка 2018 року, і ці положення фактично дублюються у проекті Дениса Маслова.

У Верховному Суді прокоментували законодавчі ідеї щодо покарання адвокатів за зловживання правами у процесі

Зловживання правами у процесі є проблемою, але формувати етичну основу поведінки для адвокатів має сама адвокатура, - голова ВС.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про судовий контроль

15:00, 9 липня 2023
Народні депутати пропонують посилити у процесуальних кодексах судовий контроль за виконанням судових рішень.
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про судовий контроль
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

6 липня у Верховній Раді зареєстрували законопроект 9462 щодо удосконалення положень про судовий контроль.

Законопроектом запропоновано доповнити ГПК, ЦПК та КАС України такими положеннями:

1) встановити, що невиконання боржником рішення суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна стягувача або майна, присудженого на користь стягувача, протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, є самостійною підставою для зміни способу і порядку виконання такого судового рішення шляхом стягнення з боржника вартості відповідного майна;

2) визначити категорії адміністративних справ, у яких суд буде зобов’язаний застосовувати заходи судового контролю за зверненням стягувача, адже на даний час це віднесено до його повної дискреції;

3) встановити, що в адміністративному судочинстві відсутність виконавчого провадження з примусового виконання рішення суду не перешкоджає суду застосувати заходи судового контролю;

4) встановити, що якщо рішення суду набрало законної сили то відсутність матеріалів судової справи у зв’язку з їх витребуванням не перешкоджає суду застосувати заходи судового контролю, крім випадку зупинення виконання судового рішення судом касаційної інстанції або зупинення виконавчого провадження;

5) встановити, що якщо боржником є колегіальний орган, за наслідками розгляду звіту про виконання рішення суду або в разі неподання такого звіту суддя своєю ухвалою може накласти штраф на членів такого колегіального органу, які в межах своїх повноважень, завдань чи функції не забезпечили виконання рішення суду;

6) встановити вимоги до форми та змісту скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення у цивільному та господарському судочинстві;

7) встановити, що у виняткових випадках строк для розгляду відповідної скарги може бути продовжений не більше ніж на двадцять днів за вмотивованим клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду;

8) встановити, що в окремих категоріях цивільних та господарських справ суд, який ухвалив судове рішення, за письмовою заявою стягувача може зобов’язати боржника подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення. Встановлюються умови для реалізації відповідного права стягувачем, правила розгляду відповідної заяви тощо;

9) для адміністративного, цивільного та господарського судочинства пропонується передбачити мінімальний та граничний термін, в межах якого суд встановлюватиме боржнику строк для подання звіту про виконання судового рішення.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва