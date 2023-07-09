Додаток Shazam тепер може розпізнавати пісні у TikTok, YouTube та Instagram

Із 9 липня пошуковий сервіс Shazam може ідентифікувати музику, яка відтворюється в інших програмах, зокрема TikTok, YouTube та Instagram.

Фото: pcmag.com

Компанія Apple випустила оновлення для сервісу пошуку музики Shazam з функцією розпізнавання пісень у TikTok, YouTube та Instagram. Про це повідомляє портал 9TO5Mac.

Так, з 9 липня пошуковий сервіс Shazam може ідентифікувати музику, яка відтворюється в інших програмах, зокрема TikTok, YouTube та Instagram.

«Просто відкрийте Shazam, торкніться синьої кнопки та поверніться до програми, якою ви користувалися», — йдеться у примітках до випуску оновлення програми.

Нова функція має бути корисною не лише для визначення того, яка пісня відтворюється в іншій програмі. Позначення пісні тегом може автоматично додати її до списку відтворення у додатку Shazam, а програма збереже журнал попередніх позначень.

З моменту придбання Shazam компанія Apple інтегрувала розпізнавання музики безпосередньо в Control Center на iOS для надзвичайно швидкого доступу до тегів пісень.

Окремий додаток Shazam все ще можна використовувати для перегляду історії тегів, керування списком відтворення Shazam і тепер для позначення пісень в інших програмах.

Додаток Shazam доступний безкоштовно в App Store.

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