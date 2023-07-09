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Українських пенсіонерів, які виїхали за кордон зобов’яжуть раз на рік проходити фізичну ідентифікацію: які наслідки непроходження

Кабмін зареєстрував законопроєкт, яким пропонується пенсіонерів зобов’язати раз на рік проходити фізичну ідентифікацію і припиняти виплати пенсій пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном в разі непроходження фізичної ідентифікації.

Для злочинців, яких Україна вимагає видати у іноземних держав, будуть найкращі умови ув’язнення

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Ексзаступник голови митниці Черкаський, якого майже 2 місяці не могли звільнити, просить суд поновити його на посаді

Колишній заступник голови Державної митної служби Руслан Черкаський, якого майже 2 місяці не могли звільнити з посади просить Київський окружний адміністративний суд поновити його на посаді.

Кабмін на час воєнного стану обмежив націнку на вітчизняні яйця, батон, молоко

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Держоргани більше не зможуть довільно звільняти від сплати судового збору

У законі про судовий збір передбачили обмеження, за якими правки до нього зможуть вносити лише за певною процедурою.

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Володимир Зеленський та Анджей Дуда зустрілися в Луцьку, фото

11:17, 9 липня 2023
У Кафедральному костелі святих Петра й Павла в Луцьку відбулась неанонсована зустріч Зеленського та Анджея Дуди.
Володимир Зеленський та Анджей Дуда зустрілися в Луцьку, фото
Фото: suspilne.media
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У неділю, 9 липня, у Луцьк із візитом прибули Президенти України та Польщі. Володимир Зеленський та Анджей Дуда завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла. Про це повідомляє Суспільне.

Візит глав двох держав у Луцьку заздалегідь не анонсували. Напередодні ввечері у міській раді повідомили, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито у зв'язку із проведенням заходів з вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

Повідомляється, що на месу прибув митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви.

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