Із 1 серпня «єОселя» стане доступною для більшої кількості українців

Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть більше категорій українців.

З 1 серпня збільшується кількість українців, які матимуть змогу отримати житло за програмою іпотечного кредитування «єОселя». Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть:

ветерани війни та члени їх сімей;

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

сім'ї загиблих ветеранів та захисників, а також захисниць України;

внутрішні переселенці;

люди, які не мають власного житла;

ті, у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім’ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.

«Всі інші категорії позичальників залишаються у програмі також. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 4 липня 2023 року», - додає пресслужба.

Зазначається, що у разі бажання придбати житло, яке будується, це можна зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми.

«У рамках «єОселі» допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту», - повідомляє Мінекономіки.

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