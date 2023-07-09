Із 1 серпня «єОселя» стане доступною для більшої кількості українців

З 1 серпня збільшується кількість українців, які матимуть змогу отримати житло за програмою іпотечного кредитування «єОселя». Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть:
- ветерани війни та члени їх сімей;
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- сім'ї загиблих ветеранів та захисників, а також захисниць України;
- внутрішні переселенці;
- люди, які не мають власного житла;
- ті, у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім’ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.
«Всі інші категорії позичальників залишаються у програмі також. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 4 липня 2023 року», - додає пресслужба.
Зазначається, що у разі бажання придбати житло, яке будується, це можна зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми.
«У рамках «єОселі» допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту», - повідомляє Мінекономіки.
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