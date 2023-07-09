С 1 августа «єОселя» станет доступным для большего количества украинцев

Подать заявку на получение кредита под 7% сможет больше категорий украинцев.

С 1 августа увеличивается количество украинцев, которые смогут получить жилье по программе ипотечного кредитования «єОселя». Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Подать заявку на получение кредита под 7% смогут:

ветераны войны и члены их семей;

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

семьи погибших ветеранов и защитников, а также защитниц Украины;

внутренние переселенцы;

люди, не имеющие собственного жилья;

те, в собственности которых менее 52,5 кв. м для семьи с одного человека и дополнительно 21 кв. м – на каждого следующего члена семьи, за исключением жилья на временно оккупированных территориях.

«Все остальные категории заемщиков остаются в программе тоже. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 июля 2023», - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что в случае желания приобрести строящееся жилье это можно сделать только у застройщиков, аккредитованных банками-участниками программы.

«В рамках «єОселя» допускается кредитование исключительно по таким моделям финансирования, когда покупатель становится владельцем имущественных прав на строящееся жилье при оформлении кредита», - сообщает Минэкономики.

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