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  1. В Украине

С 1 августа «єОселя» станет доступным для большего количества украинцев

12:47, 9 июля 2023
Подать заявку на получение кредита под 7% сможет больше категорий украинцев.
С 1 августа «єОселя» станет доступным для большего количества украинцев
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С 1 августа увеличивается количество украинцев, которые смогут получить жилье по программе ипотечного кредитования «єОселя». Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Подать заявку на получение кредита под 7% смогут:

  • ветераны войны и члены их семей;
  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • семьи погибших ветеранов и защитников, а также защитниц Украины;
  • внутренние переселенцы;
  • люди, не имеющие собственного жилья;
  • те, в собственности которых менее 52,5 кв. м для семьи с одного человека и дополнительно 21 кв. м – на каждого следующего члена семьи, за исключением жилья на временно оккупированных территориях.

«Все остальные категории заемщиков остаются в программе тоже. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 июля 2023», - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что в случае желания приобрести строящееся жилье это можно сделать только у застройщиков, аккредитованных банками-участниками программы.

«В рамках «єОселя» допускается кредитование исключительно по таким моделям финансирования, когда покупатель становится владельцем имущественных прав на строящееся жилье при оформлении кредита», - сообщает Минэкономики.

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