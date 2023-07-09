Украина является де-факто и станет де-юре членом НАТО, — Резников

Министр убежден, что Украина сможет стать членом НАТО, поскольку из-за наличия успешного опыта противостояния рф страны Альянса сами заинтересованы, чтобы Украина присоединилась к ним.

Министр обороны Алексей Резников убежден, что Украина сможет стать членом НАТО, поскольку из-за наличия успешного опыта противостояния рф страны Альянса сами заинтересованы, чтобы Украина присоединилась к ним. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

«Если рф – главная угроза для НАТО, у меня простой вопрос к моим коллегам-министрам обороны: скажите, пожалуйста, если только одна страна в мире имеет современный, эффективный, успешный опыт, как сдерживать российскую армию, как бить ее на полях боя и побеждать, используя, в частности, современное натовское оружие, какие вам нужны аргументы, чтобы пригласить Украину в Альянс?

Это в интересах самого Североатлантического союза. Поэтому я все же оптимистично смотрю на (наши – ред.) перспективы. Я убежден, что Украина является де-факто страной НАТО и станет де-юре страной НАТО», — заявил Резников.

Ранее Резников заявил, что военкоматы должны избавиться от советского наследия и стать ЦНАПами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.