Україна є де-факто і стане де-юре членом НАТО, — Резніков

Міністр переконаний, що Україна зможе стати членом НАТО, позаяк через наявність успішного досвіду протистояння рф країни Альянсу самі зацікавлені, щоб Україна приєдналася до них.

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Україна зможе стати членом НАТО, позаяк через наявність успішного досвіду протистояння рф країни Альянсу самі зацікавлені, щоб Україна приєдналася до них. Про це він заявив у ефірі телемарафону.

«Якщо росія – головна загроза для НАТО, у мене просте питання до моїх колег-міністрів оборони: скажіть, будь ласка, якщо тільки одна країна у світі має сучасний, ефективний, успішний досвід, як стримувати російську армію, як бити її на полях бою і перемагати, використовуючи, зокрема, сучасну натівську зброю, які ще вам потрібні аргументи, щоб запросити Україну до Альянсу?

Це в інтересах самого Альянсу. Тому я все ж таки оптимістично дивлюсь на (наші – ред.) перспективи. Я переконаний: Україна є де-факто країною НАТО і стане де-юре країною НАТО», — заявив Резніков.

Раніше Резніков заявив, що військкомати мають позбутися радянської спадщини та стати ЦНАПами.

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