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Депутати готуються схвалити законопроєкт про можливість майбутнім водіям вивчати теорію без автошколи

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав у другому читанні законопроєкт, яким пропонується дозволити майбутнім водіям самостійно опановувати теоретичну частину іспиту «на права» .

Інститут судових експертиз імені Бокаріуса закупав продукцію російських виробників, - новий керівник Інституту проводить перевірку

Факт закупівлі виявлено під час моніторингу діяльності колишнього очільника Олександра Клюєва, який зараз проводить новий керівник Інституту Сергій Тюлєнєв.

Відновити дисциплінарні повноваження ВРП поки що не вдається – що відомо

У Верховній Раді підозрюють, що іноземні посольства та проекти допомоги блокують відновлення розгляду скарг на суддів.

Машина часу: Денис Маслов запозичив норму щодо заборони зловживання правами із законопроекту Петра Порошенка

Покарання адвокатів у кримінальному процесі за подання безпідставних відводів суддям та неявки вже було прописане у законопроекті Петра Порошенка 2018 року, і ці положення фактично дублюються у проекті Дениса Маслова.

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Зловживання правами у процесі є проблемою, але формувати етичну основу поведінки для адвокатів має сама адвокатура, - голова ВС.

  1. В Україні

Україна є де-факто і стане де-юре членом НАТО, — Резніков

12:15, 9 липня 2023
Міністр переконаний, що Україна зможе стати членом НАТО, позаяк через наявність успішного досвіду протистояння рф країни Альянсу самі зацікавлені, щоб Україна приєдналася до них.
Україна є де-факто і стане де-юре членом НАТО, — Резніков
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Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що Україна зможе стати членом НАТО, позаяк через наявність успішного досвіду протистояння рф країни Альянсу самі зацікавлені, щоб Україна приєдналася до них. Про це він заявив у ефірі телемарафону.

«Якщо росія – головна загроза для НАТО, у мене просте питання до моїх колег-міністрів оборони: скажіть, будь ласка, якщо тільки одна країна у світі має сучасний, ефективний, успішний досвід, як стримувати російську армію, як бити її на полях бою і перемагати, використовуючи, зокрема, сучасну натівську зброю, які ще вам потрібні аргументи, щоб запросити Україну до Альянсу?

Це в інтересах самого Альянсу. Тому я все ж таки оптимістично дивлюсь на (наші – ред.) перспективи. Я переконаний: Україна є де-факто країною НАТО і стане де-юре країною НАТО», — заявив Резніков.

Раніше Резніков заявив, що військкомати мають позбутися радянської спадщини та стати ЦНАПами.

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