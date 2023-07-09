Військкомати мають позбутися радянської спадщини та стати ЦНАПами, — Резніков

За словами міністра, саме тоді робота центрів комплектації буде зрозуміла населенню, їх не боятимуться.

Фото: pravda.com.ua

Українці мають перестати боятися центрів комплектації, тож «військкомати» мають перетворитися на сучасні ЦНАПи. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

«Система мобілізації, система резерву, центри комплектації, колишні «військомати» – це вся «радянська спадщина», яку потрібно принципово змінювати, робити інший підхід, максимальна цифровізація. Умовно кажучи, військкомати мають стати ЦНАПами», - заявив міністр оборони.

За його словами, саме тоді робота центрів комплектації буде зрозуміла населенню, їх не боятимуться.

«Нам потрібно змінювати підхід, потрібно скасовувати заклик, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення. Це означає, що головним нашим капіталом є люди і з ними треба працювати», - додав Резніков.

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