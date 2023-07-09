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  1. В Украине

Военкоматы должны избавиться от советского наследия и стать ЦНАПами, — Резников

08:19, 9 июля 2023
По его словам, именно тогда работа центров комплектации будет ясна населению, их не будут бояться.
Военкоматы должны избавиться от советского наследия и стать ЦНАПами, — Резников
Фото: pravda.com.ua
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Украинцы должны перестать бояться центров комплектации, так что «военкоматы» должны превратиться в современные ЦНАПы. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона.

«Система мобилизации, система резерва, центры комплектации, бывшие военкоматы – это все «советское наследие», которое нужно принципиально менять, делать другой подход, максимальная цифровизация. Условно говоря, военкоматы должны стать ЦНАПами», – заявил министр обороны.

По его словам, именно тогда работа центров комплектации будет ясна населению, их не будут бояться.

«Нам нужно менять подход, нужно отменять призыв, совершать профессиональную армию, но делать понятный послойный реестр резерва на случай полномасштабной войны, на случай вторжения. Это значит, что главным нашим капиталом являются люди и с ними нужно работать», - добавил Резников.

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