Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Стоимость практического экзамена на право управления автомобилем в странах ЕС – известны расценки

Главный сервисный центр МВД призвал граждан обязательно приходить на экзамены в Украине, если удалось получить талон.

Депутаты поддержали законопроект Зеленского об отмене празднования Рождества 7 января

Комитет Верховной Рады по социальной политике рекомендует депутатам одобрить за основу и в целом президентский законопроект об отмене празднования Рождества 7 января, а также изменение дат празднования Дня Защитников и защитниц и Дня Украинской Государственности.

Разоблачители коррупции до сих пор не получили предназначенные им 10% вознаграждения – НАПК

В НАПК ожидают решений Высшего антикоррупционного суда.

Судьи, депутаты и госслужащие должны будут декларировать покупку валюты на сумму более 3500 долларов

Кабмин зарегистрировал законопроект, которым предлагается ввести обязанность декларировать сделки по купле-продаже валюты, если размер сделки превышает 134 тысячи грн.

Конкурс на должности прокуроров Офиса Генпрокурора – новые дополнительные вакансии

Офис Генпрокурора хочет заполнить уже 58 вакантных должностей прокуроров, срок подачи документов – до 27 июля.

  1. В Украине

Зеленский назначил Александра Пивненко новым командующим Нацгвардией

23:31, 8 июля 2023
Александр Пивненко участвовал в боях, в том числе и в Бахмуте, где и отличился своими боевыми заслугами.
Зеленский назначил Александра Пивненко новым командующим Нацгвардией
Фото: Укринформ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Нацгвардией боевого офицера, Героя Украины полковника Александра Пивненко. Об этом он сообщил во Львове, где находится после возвращения из Турции вместе с командирами "Азова".

Президент пожелал новому командующему Нацгвардией "освобождения всей нашей земли, возвращения всех наших людей, а также желанной победы".

"Среди нас сейчас Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко Командующим Национальной гвардии Украины", - сказал Зеленский.

Известно, что Пивненко был офицером отряда специального назначения и борьбы с терроризмом 1-й бригады оперативного назначения НГУ, а также возглавлял 3-ю бригаду оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана.

Напомним, что 8 июля во Львов приехали Президент Украины Владимир Зеленский и командиры защитников "Азовстали" - Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, которые сегодня вернулись из Турции, где находились после российского плена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду