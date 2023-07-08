Зеленский назначил Александра Пивненко новым командующим Нацгвардией

Александр Пивненко участвовал в боях, в том числе и в Бахмуте, где и отличился своими боевыми заслугами.

Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Нацгвардией боевого офицера, Героя Украины полковника Александра Пивненко. Об этом он сообщил во Львове, где находится после возвращения из Турции вместе с командирами "Азова".

Президент пожелал новому командующему Нацгвардией "освобождения всей нашей земли, возвращения всех наших людей, а также желанной победы".

"Среди нас сейчас Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко Командующим Национальной гвардии Украины", - сказал Зеленский.

Известно, что Пивненко был офицером отряда специального назначения и борьбы с терроризмом 1-й бригады оперативного назначения НГУ, а также возглавлял 3-ю бригаду оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана.

Напомним, что 8 июля во Львов приехали Президент Украины Владимир Зеленский и командиры защитников "Азовстали" - Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, которые сегодня вернулись из Турции, где находились после российского плена.

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