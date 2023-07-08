Зеленський призначив Олександра Півненко новим командувачем Нацгвардії

Олександр Півненко брав участь у боях, зокрема, і у Бахмуті, де і відзначився своїми бойовими заслугами.

Фото: Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський призначив новим командувачем Нацгвардії бойового офіцера, Героя України полковника Олександра Півненка. Про це він повідомив у Львові, де перебуває після повернення з Туреччини разом із командирами "Азова".

Президент побажав новому командувачу Нацгвардії "звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, а також омріяної перемоги".

"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України", - сказав Зеленський.

Відомо, що Півненко був офіцером загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом 1-шої бригади оперативного призначення НГУ, а також очолював 3-тю бригаду оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана.

Нагадаємо, що 8 липня до Львова приїхали Президент України Володимир Зеленський та командири захисників "Азовсталі" - Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега, які сьогодні повернулися з Туреччини, де перебували після російського полону.

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