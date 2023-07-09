Приложение Shazam теперь может распознавать песни в TikTok, YouTube и Instagram

С 9 июля поисковик Shazam может идентифицировать музыку, которая воспроизводится в других приложениях, в частности TikTok, YouTube и Instagram.

Фото: pcmag.com

Apple выпустила обновление для сервиса поиска музыки Shazam с функцией распознавания песен в TikTok, YouTube и Instagram. Об этом сообщает портал 9TO5Mac.

Так, с 9 июля поисковик Shazam может идентифицировать музыку, которая воспроизводится в других приложениях, в частности TikTok, YouTube и Instagram.

«Просто откройте Shazam, коснитесь синей кнопки и вернитесь к пользовательской программе», — говорится в примечаниях к выпуску обновления программы.

Новая функция должна быть полезна не только для определения того, какая песня воспроизводится в другой программе. Пометка песни тегом может автоматически добавить ее в список воспроизведения в приложении Shazam, а приложение сохранит журнал предыдущих обозначений.

С момента приобретения Shazam компания Apple интегрировала распознавание музыки непосредственно в Control Center на iOS для чрезвычайно быстрого доступа к тэгам песен.

Отдельное приложение Shazam все еще можно использовать для просмотра истории меток, управления списком воспроизведения Shazam и теперь для обозначения песен в других приложениях.

Приложение Shazam доступно бесплатно в App Store.

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