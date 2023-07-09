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  1. В Украине

Как защитить себя в случае повышенного уровня радиации: полезные советы

14:37, 9 июля 2023
Украинцам рассказали, что делать при повышении уровня радиации.
Как защитить себя в случае повышенного уровня радиации: полезные советы
Фото: gazetapo.lviv.ua
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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказало, как защитить себя в случае повышенного уровня радиации. Об этом сказано в пресс-службе ведомства.

Если сообщение о радиоактивном загрязнении застало вас на улице:

Немедленно пройдите в ближайшее помещение. Лучше всего выбрать укрытие или подвал. Чтобы обезопасить органы дыхания, прикройте нос и рот полотенцем, платком или наденьте медицинскую маску.

Если сообщение о радиоактивном загрязнении застало вас дома:

Закройте все окна, двери и вентиляционные отверстия. Не подходите к ним без крайней необходимости и не выходите на улицу. Выключите кондиционер и обогреватели. Наденьте маску или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.

Стоит обязательно следить за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, органов местной власти и безоговорочно выполнять их инструкции и рекомендации.

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