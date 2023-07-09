Других «сюрпризов» не будет, — Марченко прокомментировал возврат довоенных налогов

Последние изменения, принятые согласно законопроекту №8401, восстановили практически все нормы, действовавшие до войны.

Украина вернулась в довоенную систему налогообложения. Последние изменения восстановили практически все действовавшие до войны нормы. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

«Мы вернулись в довоенную систему налогообложения, в ближайшее время других «сюрпризов» не будет», - заявил Марченко.

По его словам, последние изменения, принятые согласно законопроекту №8401, восстановили практически все нормы, действовавшие до войны.

«Последние изменения – возврат к довоенной системе налогообложения физических и юридических лиц. В ближайшее время закон вступит в силу», – рассказал Марченко.

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