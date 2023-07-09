Відтепер з земельного кадастру можна онлайн отримати витяги про землі в межах території громади

Витяг про землі в межах території громади надається в електронній формі безоплатно.

Фото: sumska.land.gov.ua

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру створила функціонал, який дозволяє онлайн отримати відомості з Державного земельного кадастру у формі витягу про землі в межах території територіальної громади: площа земель, найменування суміжних територіальних громад, інформація про матеріали, на підставі яких встановлені межі територіальної громади. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Витяг надається в електронній формі безоплатно через вебресурс електронних послуг Держгеокадастру за умови електронної ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Розроблення цього функціоналу здійснювалося на виконання вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр» (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28 квітня 2021 року № 1423-IX) та постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1077 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо стимулювання меліорації земель».

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