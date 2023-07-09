Шість пляжів Києва не пройшли тест на якість води

В Держпродспоживслужби назвали пляжі, які не пройшли тест на якість води.

Головне управління Державної продспоживслужби столиці повідомило, що за результатами санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проби води не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів на пляжах: «Веселка», «Райдуга», «Троєщина», «Галерний», «Вербний» та «Пуща Водиця». Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Як зазначили в Держпродспоживслужби, моніторинг якості води водних об’єктів проводився в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах міста столиці, де можливий відпочинок із купанням.

Фахівці загалом перевірили пляжі: «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Троєщина», «Чорторий», «Галерний», «Вербний» та «Пуща Водиця».

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