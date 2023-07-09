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В Україні розширили перелік осіб, що підлягають мобілізації: як підтвердити утримання родичів-осіб з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким обмежено можливість надання відстрочки від мобілізації особам, що доглядають за родичами – особами з інвалідністю. «Судово-юридична газета» розповість, яким чином можна довести утримання родичів – осіб з інвалідністю.

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  1. В Україні

Пенсійне посвідчення за $6 000: затримали організатора переправлення ухилянтів до ЄС

13:19, 9 липня 2023
Чоловіка затримали після одержання ним грошових коштів.
Пенсійне посвідчення за $6 000: затримали організатора переправлення ухилянтів до ЄС
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Правоохоронці викрили та повідомили про підозру мешканцю Львова за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України), передає Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний під час дії воєнного стану сприяв у незаконному перетині державного кордону.

«За грошову винагороду він обіцяв військовозобов’язаному надати фіктивні документи, а саме підроблене пенсійне посвідчення. Останнє надавало його володільцю право безперешкодного виїзду за межі України.

Свої послуги підозрюваний оцінив у 6 000 доларів США.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України після одержання ним грошових коштів.

Слідчі дії тривають. Вживаються заходи для встановлення інших причетних осіб», - сказано у повідомленні.

Наразі прокурором скеровано до суду клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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