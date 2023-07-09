Пенсійне посвідчення за $6 000: затримали організатора переправлення ухилянтів до ЄС

Чоловіка затримали після одержання ним грошових коштів.

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру мешканцю Львова за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України), передає Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний під час дії воєнного стану сприяв у незаконному перетині державного кордону.

«За грошову винагороду він обіцяв військовозобов’язаному надати фіктивні документи, а саме підроблене пенсійне посвідчення. Останнє надавало його володільцю право безперешкодного виїзду за межі України.

Свої послуги підозрюваний оцінив у 6 000 доларів США.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України після одержання ним грошових коштів.

Слідчі дії тривають. Вживаються заходи для встановлення інших причетних осіб», - сказано у повідомленні.

Наразі прокурором скеровано до суду клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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