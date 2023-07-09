Підвищення пенсій з 1 липня: як збільшилися виплати українців

У липні перерахунок пенсій торкнувся 19 419 пенсіонерів.

З 1 липня в Україні провели індексацію на 19,7% пенсій для окремих категорій громадян. Процес відбувся автоматично, тобто пенсіонерам не довелося звертатися за перерахунком особисто, передає пресслужба Пенсійного фонду України.

Так, перерахунок пенсій торкнувся 19 419 пенсіонерів, середній розмір підвищення склав 1 020,71 гривень. З них:

16 989 пенсіонерам, яким пенсії призначено відповідно до закону «Про державну службу», у середньому виплати підвищено на 1046,70 грн;

659 пенсіонерам до закону «Про статус народного депутата України» — на 1450,98 грн;

1574 пенсіонерам до закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» — на 634,89 грн;

197 пенсіонерам до закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» — на 422,51 грн.

Як повідомили в ПФУ, перерахунок пенсій торкнувся 19 419 пенсіонерів.

Загалом пенсії з 1 липня перерахували:

чиновникам;

вченим;

народним депутатам;

працівникам органів місцевого самоврядування.

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