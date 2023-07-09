Повышение пенсий с 1 июля: как увеличились выплаты украинцев

С 1 июля в Украине провели индексации на 19,7% пенсий для некоторых категорий граждан. Процесс произошел автоматически, то есть пенсионерам не пришлось обращаться за перерасчетом лично, передает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Так, перерасчет пенсий коснулся 19 419 пенсионеров, средний размер повышения составил 1 020,71 гривен. Из них:
16 989 пенсионерам, которым пенсии назначены в соответствии с законом «О государственной службе», в среднем выплаты повышены на 1046,70 грн;
659 пенсионерам в закон «О статусе народного депутата Украины» — на 1450,98 грн;
1574 пенсионерам в закон «О службе в органах местного самоуправления» — на 634,89 грн;
197 пенсионерам в закон «О научной и научно-технической деятельности» — на 422,51 грн.
Как сообщили в ПФУ, перерасчет пенсий коснулся 19 419 пенсионеров
В целом пенсии с 1 июля пересчитали:
чиновникам;
ученым;
народным депутатам;
работникам органов местного самоуправления.
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