Повышение пенсий с 1 июля: как увеличились выплаты украинцев

В июле перерасчет пенсий коснулся 19 419 пенсионеров.

С 1 июля в Украине провели индексации на 19,7% пенсий для некоторых категорий граждан. Процесс произошел автоматически, то есть пенсионерам не пришлось обращаться за перерасчетом лично, передает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Так, перерасчет пенсий коснулся 19 419 пенсионеров, средний размер повышения составил 1 020,71 гривен. Из них:

16 989 пенсионерам, которым пенсии назначены в соответствии с законом «О государственной службе», в среднем выплаты повышены на 1046,70 грн;

659 пенсионерам в закон «О статусе народного депутата Украины» — на 1450,98 грн;

1574 пенсионерам в закон «О службе в органах местного самоуправления» — на 634,89 грн;

197 пенсионерам в закон «О научной и научно-технической деятельности» — на 422,51 грн.

Как сообщили в ПФУ, перерасчет пенсий коснулся 19 419 пенсионеров

В целом пенсии с 1 июля пересчитали:

чиновникам;

ученым;

народным депутатам;

работникам органов местного самоуправления.

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