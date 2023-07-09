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Пенсионное удостоверение за $6 000: задержан организатор переправки уклонистов в ЕС

13:19, 9 июля 2023
Мужчину задержали после получения им денежных средств.
Пенсионное удостоверение за $6 000: задержан организатор переправки уклонистов в ЕС
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Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении жителю Львова по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины), передает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый во время действия военного положения способствовал в незаконном пересечении государственной границы.

«За денежное вознаграждение он обещал военнообязанному предоставить фиктивные документы, а именно поддельное пенсионное удостоверение. Последнее предоставляло его владельцу право беспрепятственного выезда за пределы Украины.

Свои услуги подозреваемый оценил в 6000 долларов США.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения им денежных средств.

Следственные действия продолжаются. Принимаются меры по установлению других причастных лиц», - говорится в сообщении.

В настоящее время прокурором направлено в суд ходатайство об избрании задержанном меры пресечения в виде содержания под стражей.

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