Шесть пляжей Киева не прошли тест на качество воды

В Госпродпотребслужбе назвали пляжи, которые не прошли тест на качество воды.

Главное управление Государственной продпотребслужбы столицы сообщило, что по результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы воды не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов на пляжах: «Веселка», «Райдуга», «Троещина», «Галерный», «Вербный» и «Пущая Водица». Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Госпродпотребслужбе, мониторинг качества воды водных объектов проводился в местах массового отдыха населения на водных объектах города столицы, где возможен отдых с купанием.

Специалисты в целом проверили пляжи: «Венеция», «Райдуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Веселка», «Тельбин», «Центральный», «Троещина», «Черторый», «Галерный», «Вербный» и «Пущая Водица».

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