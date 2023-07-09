Из земельного кадастра теперь можно онлайн получить выписки о землях в пределах территории общины

Выписка о землях в пределах территории общины предоставляется в электронной форме бесплатно.

Фото: sumska.land.gov.ua

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра создала функционал, позволяющий онлайн получить сведения из Государственного земельного кадастра в форме выписки о землях в пределах территории территориальной общины: площадь земель, наименование смежных территориальных общин, информация о материалах, на основании которых установлены границы территориального общества. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Выписка предоставляется в электронной форме бесплатно через вебресурс электронных услуг Госгеокадастра при условии электронной идентификации лица с использованием квалифицированной электронной подписи.

Разработка этого функционала осуществлялась во исполнение требований Закона Украины «О Государственном земельном кадастре» (с изменениями, внесенными Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» от 28 апреля 2021 года № 1423- IX) и постановления Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2022 г. № 1077 «О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины о стимулировании мелиорации земель».

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