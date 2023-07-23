Виплати ВПО: кого позбавлять допомоги вже з 1 серпня

З 1 серпня виплати для ВПО можуть прийти не всім.

В Україні з 1 серпня набувають чинності нові правила виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер допомога призначатиметься тільки на півроку – і продовжать її автоматично далеко не всім, передає «Обозреватель».

Кого позбавлять допомоги з 1 серпня 2023 року?

Більшості переселенців із цієї дати автоматично продовжать вже призначену допомогу. Однак виплати зупинять таким категоріям:

ВПО, які повернулися в залишене місце проживання;

українці, які перебувають за кордоном понад 30 днів поспіль і до 1 серпня не повернуться на батьківщину (крім тих, хто має важливі підстави, наприклад, відрядження, лікування, похорон, суди тощо);

відбувають тюремне покарання, а також засуджено за злочин проти основ нацбезпеки або оголошено у розшук.

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