Горе-водій припаркувався на пляжі і його BMW змило у море, відео

«Герой паркування» залишив свій автомобіль поближче до моря і пізніше пошкодував про це.

У містечку Корнуолле на Південно-Західній частині Англії невідомий водій припаркував свій автомобіль просто на пляжі. Закінчилося це неприємностями - авто змило водою, а розбиратися довелося екстреним службам.

У пресслужбі берегової охорони повідомили, що пошуково-рятувальну групу було попереджено про присутність чорного BMW у бухті Тревонанс.

Служба переконалася, що всі пасажири вийшли з автомобіля та перебувають у безпеці, після чого фахівці витягли машину на берег.

Звертаючись до горе-водія, берегова охорона наголосила: «Ви не можете паркуватися там, сер!».

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