Горе-водитель припарковался на пляже и его BMW смыло в море, видео

«Герой парковки» оставил свой автомобиль поближе к морю и позже пожалел об этом.

В городке Корнуолле на Юго-Западной части Англии неизвестный водитель припарковали свой автомобиль прямо на пляже. Закончилось это неприятностями – авто смыло водой, а разбираться пришлось экстренным службам.

В пресс-службе береговой охраны сообщили, что поисково-спасательная группа была предупреждена о присутствии черного BMW в бухте Тревонанс.

Служба убедилась, что все пассажиры вышли из автомобиля и находятся в безопасности, после чего специалисты вытащили машину на берег.

Обращаясь к горе-водителю, береговая охрана подчеркнула: «Вы не можете парковаться там, сэр!».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.