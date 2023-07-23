Горе-водитель припарковался на пляже и его BMW смыло в море, видео

В городке Корнуолле на Юго-Западной части Англии неизвестный водитель припарковали свой автомобиль прямо на пляже. Закончилось это неприятностями – авто смыло водой, а разбираться пришлось экстренным службам.
В пресс-службе береговой охраны сообщили, что поисково-спасательная группа была предупреждена о присутствии черного BMW в бухте Тревонанс.
Служба убедилась, что все пассажиры вышли из автомобиля и находятся в безопасности, после чего специалисты вытащили машину на берег.
Обращаясь к горе-водителю, береговая охрана подчеркнула: «Вы не можете парковаться там, сэр!».
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