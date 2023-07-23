Выплаты ВПЛ: кого лишат помощи уже с 1 августа

С 1 августа выплаты для ВПЛ могут прийти не всем.

В Украине с 1 августа вступают в действие новые правила выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь денежную помощь будут назначать только на полгода – и продлят ее автоматически далеко не всем, передает «Обозреватель».

Кого лишат помощи с 1 августа?

Большинству переселенцев с этой даты автоматически продлят уже назначенную помощь. Однако выплаты остановят таким категориям:

ВПЛ, которые вернулись в оставленное место проживания;

украинцы, которые находятся за границей более 30 дней подряд и к 1 августа не вернутся на родину (кроме тех, кто имеет важные основания, например, командировка, лечение, похороны, суды и т.д.);

отбывают тюремное наказание, а также осуждены за преступление против основ нацбезопасности или объявлены в розыск.

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