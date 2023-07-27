Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подасть до суду через цькування

У мережі розгорнулося цькування жінки через зовнішній вигляд, на її захист стали омбудсмен і представники культурної спільноти.

Фото: Бабель

Виконувачка обов'язків гендиректорки Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак планує подати до суду через образу честі та гідності. Про це вона сказала в ефірі «Радіо Свобода».

«Позов буде обов’язково. Це питання не в мені. Я спокійно до цього хейту поставилася. Це дуже смішна історія, і сумна з іншого боку. Я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту зазнають дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоб він ніколи більше не повторився», — заявила Гасиджак.

Вона додала, що готує свою офіційну заяву щодо ситуації разом із правниками.

Як відомо, у мережі розгорнулося цькування жінки через зовнішній вигляд, на її захист стали омбудсмен і представники культурної спільноти.

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