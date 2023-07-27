Глава музея Голодомора Леся Гасиджак подаст в суд из-за травли

В сети развернулась травля женщины из-за внешнего вида, в ее защиту стали омбудсмен и представители культурного сообщества.

Фото: Бабель

Исполняющая обязанности гендиректора Национального музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак планирует подать в суд из-за оскорбления чести и достоинства. Об этом она сказала в эфире Радио Свобода.

«Иск будет обязательно. Это вопрос не во мне. Я спокойно к этому хейту отнеслась. Это очень смешная история и грустная с другой стороны. Я принципиально буду подавать в суд, потому что понимаю, что такие истории случаются каждый день. Хейту испытывают очень многие женщины в Украине. И не только из-за внешности. А просто потому, что они женщины на руководящих должностях. Я считаю, что это должен быть обучающий кейс. Чтобы он никогда больше не повторился», – заявила Гасиджак.

Она добавила, что готовит свое официальное заявление по ситуации вместе с юристами.

Как известно, в сети развернулась травля женщины из-за внешнего вида, в ее защиту стали омбудсмен и представители культурного сообщества.

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