НБУ вперше за понад рік знизив облікову ставку

Нацбанк вирішив з 28 липня 2023 року на 3% знизити облікову ставку.

Фото: bbc.co.uk

У четвер, 27 липня, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 25% до 22%. Про це повідомляє офіційний сайт НБУ

НБУ розпочав зниження облікової ставки раніше за квітневий прогноз. Це стало можливим завдяки формуванню необхідних передумов, а саме:

- стрімкішому, ніж очікувалося; зниженню інфляції;

- тривалій стійкій ситуації на валютному ринку;

- високому рівню міжнародних резервів;

- результативності попередніх заходів з підвищення привабливості гривневих активів.

Правління НБУ також знизило ставку за депозитними сертифікатами овернайт на 2 в.п. до 18%, а за кредитами рефінансування на 3 в.п. до 24%.

У НБУ додали, що оновлений макропрогноз передбачає подальше зниження облікової ставки.

«Це відбуватиметься поступово, щоб не зашкодити тенденції до сталого зниження інфляції та стійкості валютного ринку. Головною передумовою цього є підтримання достатньої привабливості гривневих активів, що забезпечувало б захист заощаджень у національній валюті від інфляційного знецінення. Збереження високого рівня довіри до гривні є вкрай важливим на етапі пом’якшення валютних обмежень і переходу до гнучкішого курсоутворення», - сказано у повідомленні.

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