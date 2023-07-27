НБУ впервые за более года снизил учетную ставку

Нацбанк решил с 28 июля 2023 снизить на 3% учетную ставку.

Фото: bbc.co.uk

В четверг, 27 июля, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 25% до 22%. Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

НБУ начал снижение учетной ставки раньше апрельского прогноза. Это стало возможным благодаря формированию необходимых предпосылок, а именно:

- более стремительному, чем ожидалось, снижению инфляции;

- длительной устойчивой ситуации на валютном рынке;

- высокому уровню международных резервов;

- результативности предварительных мер по повышению привлекательности гривневых активов.

Правление НБУ также снизило ставку по депозитным сертификатам овернайт на 2 п.п. до 18%, а по кредитам рефинансирования на 3 п.п. до 24%.

В НБУ добавили, что обновленный макропрогноз предполагает дальнейшее снижение учетной ставки.

«Это будет происходить постепенно, чтобы не повредить тенденции устойчивого снижения инфляции и устойчивости валютного рынка. Главной предпосылкой этого является поддержание достаточной привлекательности гривневых активов, что обеспечивало бы защиту сбережений в национальной валюте от инфляционного обесценения. Сохранение высокого уровня доверия к гривне крайне важно на этапе смягчения валютных ограничений и перехода к более гибкому курсообразованию», - сказано в сообщении.

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