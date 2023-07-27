НБУ впервые за более года снизил учетную ставку

В четверг, 27 июля, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 25% до 22%. Об этом сообщает официальный сайт НБУ.
НБУ начал снижение учетной ставки раньше апрельского прогноза. Это стало возможным благодаря формированию необходимых предпосылок, а именно:
- более стремительному, чем ожидалось, снижению инфляции;
- длительной устойчивой ситуации на валютном рынке;
- высокому уровню международных резервов;
- результативности предварительных мер по повышению привлекательности гривневых активов.
Правление НБУ также снизило ставку по депозитным сертификатам овернайт на 2 п.п. до 18%, а по кредитам рефинансирования на 3 п.п. до 24%.
В НБУ добавили, что обновленный макропрогноз предполагает дальнейшее снижение учетной ставки.
«Это будет происходить постепенно, чтобы не повредить тенденции устойчивого снижения инфляции и устойчивости валютного рынка. Главной предпосылкой этого является поддержание достаточной привлекательности гривневых активов, что обеспечивало бы защиту сбережений в национальной валюте от инфляционного обесценения. Сохранение высокого уровня доверия к гривне крайне важно на этапе смягчения валютных ограничений и перехода к более гибкому курсообразованию», - сказано в сообщении.
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