Україна отримала грант від США на 1,25 млрд доларів: куди підуть гроші

США виділили Україні грант на видатки у соціальній та гуманітарній сферах.

Джерело фото: ТСН

В Україну через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку від США надійшов черговий грант розміром 1,25 млрд доларів 1,25 млрд доларів, – повідомляє Міністерство фінансів.

Грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету. Зокрема, на забезпечення виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги, а саме: внутрішньо переміщеним особам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплат житлово-комунальних субсидій та інших соціальних виплат.

Ще частина коштів буде направлена на оплату праці працівників державних органів.

Грант наданий як частина п’ятого додаткового фінансування в межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

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